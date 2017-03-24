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Инженеры АУМА осмотрели парк приводов на Анадырской ТЭЦ

24 марта, 2017 14
Представители Хабаровского подразделения «ПРИВОДЫ АУМА» провели осмотр электроприводов, эксплуатируемых на Анадырской газомоторной тепловой электростанции с 2010 года. Парк приводов АУМА на данном объекте составляет около 250 штук. Оборудование АУМА установлено на таких узлах, как регуляторы питания котла, водоподготовительные установки, установки подачи газа и других.

По результатам осмотра парка приводов инженерами АУМА была запланирована модернизация – замена двух десятков неполнооборотных приводов SG первого поколения на приводы SQ второго поколения. В ближайшее время данные работы будут произведены.

«Данный объект для нас уникален тем, что на нем установлены только электроприводы АУМА. И тем удобнее нам оказывать содействие в подготовке плана модернизации и проведении других сервисных работ. Мы несем всю ответственность за надлежащее функционирование электроприводной техники на всех узлах этой станции», - комментирует Дмитрий Просин, руководитель обособленного подразделения ООО «ПРИВОДЫ АУМА» в г. Хабаровске.

По материалам пресс-службы ООО «ПРИВОДЫ АУМА»
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