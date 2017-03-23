Сумское НПО оснастило шаровыми кранами «Укртрансгаз»

ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» отправило в адрес ПАО «Укртрансгаз» два крупногабаритных шаровых крана с условным сечением 1200 и 1400 мм. Таким образом, общее количество арматуры, отгруженной СНПО украинскому партнеру согласно ряду контрактов, которые были заключены в 2016 году, достигло почти 960 единиц.



Изготовленные сумскими машиностроителями шаровые краны диаметром 1200 и 1400 мм являются самыми большими образцами запорной арматуры не только в продуктовой линейке предприятия, но и Украины. Вес крана DN 1200 составляет 30 тонн, а DN 1400 – 35 тонн. Оба они предназначены для подземного использования. Вся запорная арматура СНПО, отличающаяся своей



высокотехнологичной конструкцией корпуса и износостойкими уплотнениями, прекрасно зарекомендовала себя на компрессорных станциях, трубопроводах, химических комплексах в разных уголках мира, безотказно работая в температурных диапазонах от -60° до +80°С.



Как сообщают в СНПО, действующими договорами с ПАО «Укртрансгаз» предусмотрена поставка свыше 1700 единиц шаровой запорной арматуры различных типоразмеров (от DN10 до DN 1400) и исполнения (как наземного, так и подземного). Ведущий менеджер управления по продажам Павел Зуза комментирует: «Краны нашего производства устанавливаются на различных участках отечественной газотранспортной системы, а также формируют так называемый стратегический запас заказчика. В соответствии с соглашениями с «Укртрансгазом», сумским машиностроителям нужно поставить еще чуть больше 760 единиц оборудования».



По материалам портала Advis