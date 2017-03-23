В Санкт-Петербурге состоится выставка и конференция «ЖКХ России»

Ход реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства на текущем этапе в Санкт-Петербурге рассмотрят участники XIII Международной специализированной выставки и конференции «ЖКХ России». Мероприятие пройдет 5-7 апреля 2017 года в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».



Ежегодно в рамках конгрессной и выставочной части демонстрируются новейшие технологии жилищно-коммунального хозяйства, обсуждаются актуальные проблемы отрасли. В 2017 году особое внимание будет уделено вопросам функционирования инженерных систем тепло-, газо- и электроснабжения, энергосбережения и энергоэффективности, эксплуатации и ремонту коммуникаций.



В настоящее время идет активное формирование выставочной экспозиции в части инженерных коммуникаций, для участия в которой приглашаются отечественные и зарубежные организации: – производящие и реализующие продукцию, оборудование, комплектующие для инженерных сетей, – предлагающие готовые решения инженерных объектов и коммуникаций, – предлагающие услуги по проектированию, монтажу, техническому и сервисному обслуживанию инженерных сетей. Среди участников 2017 года: Жилищный комитет, Комитет по благоустройству, ГУП «Водоканал», Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга, Консорциум Логика-Теплоэнергомонтаж (приборы учета и контроля энергоресурсов, монтаж, аудит), ООО «ЖКХ-Сервис» (приборы учета воды), ЗАО «Балтик Сервис Групп» (строительные материалы и технологии), АО «Гидромашсервис» (оборудование, инжиниринг), ООО «Технологии комфорта» (шкафы для мусорных контейнеров), ООО «РГ-Экотек» (мусорные контейнеры), СП «ТермоБрест» (газовая трубопроводная арматура и приборы дистанционной автоматики), ООО «Кьютэк» (сетевое и телекоммуникационное оборудование), ООО «Руслайнер» (бестраншейный ремонт трубопровода), ООО «Мега Драйв» (краны-манипуляторы, коммунальная и дорожная техника), ООО «АОМЗ» (комплектование наружных сетей водоснабжения).



Ключевым мероприятием деловой программы станет Всероссийское совещание по проблематике энергосбережения и повышения энергетической эффективности в ЖКХ. Совещание ориентировано на представителей федеральных министерств и администраций регионов и городов, ответственных



за реализацию программ энергосбережения. Цель мероприятия – обмен опытом и практиками инициирования и реализации проектов энергосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве, а также выявление ключевых ограничений и нахождение реальных механизмов по их преодолению. Основной аудиторией деловой программы станут управляющие компании, жилкомсервисы, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы, муниципальные образования, управляющие организации коттеджных поселков. В дни форума на стендах исполнительных органов власти Санкт-Петербурга в формате открытых приемных специалисты смогут получить актуальную информацию о работе учреждений и подведомственных ему организаций. Традиционно будет работать презентационно-деловая площадка, где участники выставки смогут представить свою продукцию и услуги. График работы площадки будет заблаговременно опубликован на официальном сайте проекта.



Международная выставка и конференция «ЖКХ России» проходят параллельно с XVII Международным форумом «Экология большого города», что позволяет значительно расширить спектр рассматриваемых вопросов.



По материалам организаторов выставки

