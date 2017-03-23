В «Экспоцентре» начала работу конференция по добыче нефти

В преддверии выставки «Нефтегаз-2017» при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации в ЦВК «Экспоцентр» проходит 14-я международная практическая конференция «Механизированная добыча нефти-2017». Организаторы конференции – аналитический журнал «Нефтегазовая Вертикаль», Экспертный совет по механизированной добыче нефти совместно с Национальным Нефтегазовым Форумом и выставкой «Нефтегаз-2017».



За три дня конференции будет представлено 40 докладов, состоятся круглые столы, фокус-экспозиции и мастер-классы, посвященные актуальным вопросам механизированной добычи нефти. Собравшиеся подведут итоги и дадут прогнозы по мехдобыче на 2017 год, презентуют новое оборудование и технологии, энергосберегающие технологии, системы управлении и мониторинга и многое другое. В мероприятии принимают участие представители предприятий нефтегазового комплекса, независимых компаний, предприятий смежных отраслей, ключевые эксперты, представители органов законодательной и исполнительной власти.