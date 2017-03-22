РГК «ПАЛЮР» РАССКАЗАЛА О НОВИНКЕ КОМПАНИИ CLARK-RELIANCE CORPORATION

Как сообщает пресс-служба РГК «ПАЛЮР», Clark-Reliance Corporation анонсировала новую линейку коалесцирующих фильтрующих элементов для газовой промышленности. Фильтрующие элементы VertexCore были разработаны в целях повышения безопасности процедуры замены этих элементов, а также в целях повышения эффективности фильтрации. Они имеют специальный удлинитель, который приварен к крышке фильтроэлемента. Удлинитель позволяет обслуживающему персоналу легко удалять и заменять элементы, не подвергая его возможности получить травму в ограниченном пространстве корпуса фильтра.



Эта особенность конструкции исключает необходимость проникновения оператора в корпус фильтра для удаления или замены фильтроэлемента. Стержни-удлинители, которыми оснащен VertexCore, будут способствовать замене элемента, а также обеспечат барьер для предотвращения попадания оператора в корпус, что позволит усовершенствовать технику безопасности.



Для коалесцирующих фильтрующих элементов VertexCore характерна многослойная конструкция, позволяющая обеспечить максимальную эффективность фильтрации, достигающую до 0,3 микрона на 99.98%. Это позволяет применять фильтроэлементы VertexCore в таких отраслях, где качество фильтрации среды является критически важным – в энергетике, нефтяной, газовой и химической промышленности, да и просто в любой отрасли, где производится переработка газа.



По материалам пресс-службы РГК «Палюр»