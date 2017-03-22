ВО ФРАНКФУРТЕ-НА-МАЙНЕ ЗАВЕРШИЛАСЬ ВЫСТАВКА ISH 2017

С 14 по 18 марта 2017 года во Франкфурте прошла выставка ISH – ведущее отраслевое мероприятие в мире инженерного оборудования, отопительной и климатической техники, которое еще раз доказывает свою важность как для посетителей, так и участников этого грандиозного события.



В выставке на общей площади 260.000 квадратных метров приняло участие 2.482 экспонента (немецкие: 889, зарубежные: 1.593) из 61 страны мира. Новинки и передовые разработки представили все мировые лидеры отрасли. Выставку посетило 200.114 специалистов (в 2015: 196.777). В то же время в этом году ISH увеличила свою интернациональность: 64 процента участников (в 2015 году: 61 процент) и 40 процентов посетителей (в 2015 году: 39 процентов) приехали из-за рубежа.



Позиционирование ведущей мировой ярмарки ISH как международной площадки подкреплено ростом иностранных посетителей. Так, в 2017 году количество посетителей из-за рубежа увеличилось более чем на 5 процентов до 80.045 человек (в 2015 году: 75.819). Наибольшее количество посетителей было из Италии, Китая, Франции, Нидерландов, Швейцарии, Великобритании, Польши, Бельгии, Австрии и Испании.



Все участники выставки отметили высокое качество проведения мероприятия. В частности, экспоненты выразили большую удовлетворенность количеством новых контактов. В целом, этот показатель по-прежнему составляет более чем 80 процентов. Экспоненты позитивно смотрят и на экономические перспективы: 88 процентов оценили их хорошими или удовлетворительными. Для немецких участников это значение достигло 93 процентов. Еще более высоким был уровень удовлетворенности посетителей: в этот раз он составил рекордные 97 процентов.



Следующая выставка ISH во Франкфурте-на-Майне пройдет с 12 по 16 марта 2019 года.



По материалам пресс-службы журнала «С.О.К»