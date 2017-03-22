Глава Узловского района рассказал о развитии промышленного парка «Узловая» и проекте компании «НаноПолимерАрм»

В Узловском районе Тульской области состоялся отчет главы. Николай Терехов рассказал о ключевых сферах жизни района, в число которых входит промышленность – производство является одной из главных составляющих экономики района. Так, по итогам 2016 года объем отгруженной продукции предприятиями и организациями Узловского района составил 21 миллиард 300 миллионов рублей, что на 12% выше уровня прошлого года.



Одним из приоритетных направлений деятельности администрации на сегодняшний день является деятельность по привлечению инвесторов, создание новых производств и новых квалифицированных рабочих мест. В настоящее время на территории Узловского района реализуются 12 крупных инвестиционных проектов на общую сумму 42 млрд. руб, среди них проект по созданию производства запорной арматуры с применением полимерных композитов для систем транспортировки нефти, газа, химических веществ ООО «НаноПолимерАрм».



Основным центром притяжения инвесторов в район являются индустриальный парк «Узловая» и Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Узловая», развитие которых направлено на создание благоприятных условий для размещения крупных производственных компаний. В рамках реализации инвестиционного проекта предусмотрено строительство общественно-деловой зоны, социальных объектов и жилья для работников предприятий-резидентов. Планируется создание более 50-ти предприятий машино- и станкостроения. В настоящее время идет активная фаза реализации проекта – построены временные дороги и отремонтированы существующие, подведена вода к участку строительства, построены линии постоянного и временного электроснабжения: на эти работы затрачено в 2014 году - 39 миллионов рублей, в 2015 году - 372 миллиона рублей, в 2016 году - 405 миллионов рублей. Резидентами индустриального парка являются 3 компании, среди которых – уже упомянутая выше «НаноПолимерАрм», реализующая проект «Строительство завода по производству запорной арматуры с применением полимерных композитов» с объемом инвестиций 300 млн. рублей. Всего планируется создание 100 новых рабочих мест. Окончание строительства и начало выпуска готовой продукции запланировано на третий квартал 2017 года. Плановый объем производства к 2020 году составит 50 тысяч готовых изделий в год.



По материалам пресс-службы газеты «Знамя»