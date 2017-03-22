НПФ «РАСКО» СНИЖАЕТ СТОИМОСТЬ ДАТЧИКОВ ПД-Р

Научно-производственная фирма «РАСКО» объявила о весеннем снижении цен на датчики давления ПД-Р. Только до 30 апреля 2017 розничная цена составит всего 2475 руб. с НДС. С подробностями акции вы можете познакомиться на сайте компании.



Преобразователь давления ПД-Р предназначен для пропорционального преобразования избыточного давления жидкостей, паров и газов в стандартный выходной сигнал постоянного тока. Датчики ПД-Р применяются в жилищно-коммунальном хозяйстве, в узлах учета воды и тепла в соответствии с требованиями Правил учета тепловой энергии и теплоносителя, в системах централизованного контроля и управления технологическими процессами на объектах электро-, тепло-, водо-, нефте- и газоснабжения, в распределительных сетях, а также в локальных системах автоматизации насосного, компрессорного и другого оборудования. Их основные преимущества и характеристики:



– Многолетний опыт эксплуатации (с начала серийного выпуска в 2009 г. произведено более 50 тыс.) подтверждает высокое качество преобразователей ПД-Р4; – Межповерочный интервал 4 года; – Класс точности 0,5; – Повышенная устойчивость к внешним воздействиям и перегрузкам; – Минимальная масса и габариты.



По материалам пресс-службы НПФ «Раско»