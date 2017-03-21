Премьер-министр Казахстана посетил производство УКАЗ

Премьер-министр Республики Казахстан Бахытжан Сагинтаев в ходе рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область посетил АО «Усть-Каменогорский арматурный завод» в сопровождении главы региона Даниала Ахметова и других официальных лиц. Напомним, предприятие, основанное в 1975 году, является крупнейшим производителем трубопроводной запорной арматуры для потребностей Казахстана, а также третьим по величине в масштабах стран Содружества независимых государств.



Генеральный директор завода Алексей Селиванов ознакомил Главу Правительства с производственной деятельностью предприятия, реализацией инвестиционных программ в рамках «Дорожной карты бизнеса-2020», модернизацией технологических переделов, расширением номенклатуры выпускаемой продукции, диверсификацией рынков сбыта. Сварщики Василий Егоров и Владимир Чернышенко продемонстрировали процесс сварки выпускаемых здесь изделий на роботизированном комплексе, оснащенном оборудованием передовых зарубежных компаний и фирм. Бахытжан Сагинтаев осмотрел на заводе также и другие производственные участки,



образцы готовой продукции, подготовленной для отгрузки многочисленным и постоянным потребителям.



Также во время встречи состоялся разговор о возможности и необходимости обеспечения продукцией предприятия потребностей нефтегазового и иных секторов отечественной экономики. Бал сделан акцент на том, что для этого нужно продолжить большую совместную работу с учетом интересов и возможностей всех сторон емкого и перспективного рынка. Затронуты многие другие вопросы, связанные непосредственно с реализацией программ в рамках третьей модернизации в Республике Казахстан.



По материалам портала Altay News