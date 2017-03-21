ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ» поставил оборудование для Чаянды

«Белэнергомаш-БЗЭМ» осуществил отгрузку деталей трубопроводов для Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения ПАО «Газпром», служащего ресурсной базой магистрального газопровода «Сила Сибири». Как сообщают в компании, в объем поставки вошли отводы, днища, переходы, тройники с наружным антикоррозионным покрытием. Продукция была поставлена по договорам, заключенным с АО «СтройТрансНефтеГаз», которое занимается обустройством месторождения.



По материалам портала «и-Маш»

