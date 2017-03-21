ЦКБА отгрузило паровой арматурный блок на Нововоронежскую АЭС

ЦКБА успешно завершило поставку парового арматурного блока (ПАБ) для седьмого энергоблока Нововоронежской АЭС. Это второй блок нового поколения «3+» с реакторной установкой ВВЭР-1200, инновационный объект атомной отрасли, в котором использованы новейшие достижения и разработки, отвечающие всем существующим постфукусимским требованиям безопасности.



Являясь крупнейшим поставщиком арматуры главных паропроводов атомных станций, как введённых в эксплуатацию, так и строящихся в России и за рубежом, ЦКБА ранее поставляло ПАБ и для первого энергоблока нового поколения (блок № 6 НВ АЭС). Проверки работоспособности с наработкой назначенного ресурса с параметрами, соответствующими реальным условиям эксплуатации, проводились на комплексном стенде в составе испытательной лаборатории ОАО «НПО ЦКТИ». Результаты испытаний подтвердили полное соответствие заявленных и фактических показателей работы изделий.



Паровой арматурный блок относится к системе безопасности и предназначен для защиты второго контура энергоблока АЭС. Конструкция ПАБ состоит из редукционно-предохранительного и запорно-отсечного модуля. Для поставки на НВ АЭС ЦКБА модернизировало систему управления одного из ключевых элементов ПАБ, — быстродействующего запорно-отсечного клапана, — что позволило ещё более повысить надёжность всей системы.



Поставка ПАБ позволяет осуществить монтаж и наладку оборудования для подготовки к холодно-горячей обкатке реактора, согласно графику ключевых событий, летом 2017 года. По информации Росэнергоатома, окончание сооружения блока № 7 запланировано на 2018 г.



По материалам пресс-службы ЦКБА