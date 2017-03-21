Дневник главного редактора
Задайте вопрос ДМИТРИЮ Граку

ЦКБА отгрузило паровой арматурный блок на Нововоронежскую АЭС

21 марта, 2017 16
ЦКБА успешно завершило поставку парового арматурного блока (ПАБ) для седьмого энергоблока Нововоронежской АЭС. Это второй блок нового поколения «3+» с реакторной установкой ВВЭР-1200, инновационный объект атомной отрасли, в котором использованы новейшие достижения и разработки, отвечающие всем существующим постфукусимским требованиям безопасности.

Являясь крупнейшим поставщиком арматуры главных паропроводов атомных станций, как введённых в эксплуатацию, так и строящихся в России и за рубежом, ЦКБА ранее поставляло ПАБ и для первого энергоблока нового поколения (блок № 6 НВ АЭС). Проверки работоспособности с наработкой назначенного ресурса с параметрами, соответствующими реальным условиям эксплуатации, проводились на комплексном стенде в составе испытательной лаборатории ОАО «НПО ЦКТИ». Результаты испытаний подтвердили полное соответствие заявленных и фактических показателей работы изделий.

Паровой арматурный блок относится к системе безопасности и предназначен для защиты второго контура энергоблока АЭС. Конструкция ПАБ состоит из редукционно-предохранительного и запорно-отсечного модуля. Для поставки на НВ АЭС ЦКБА модернизировало систему управления одного из ключевых элементов ПАБ, — быстродействующего запорно-отсечного клапана, — что позволило ещё более повысить надёжность всей системы.

Поставка ПАБ позволяет осуществить монтаж и наладку оборудования для подготовки к холодно-горячей обкатке реактора, согласно графику ключевых событий, летом 2017 года. По информации Росэнергоатома, окончание сооружения блока № 7 запланировано на 2018 г.

По материалам пресс-службы ЦКБА
← Вернуться