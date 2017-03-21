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«Волгограднефтемаш» производит оборудование для ПАО «Орскнефтеоргсинтез»

21 марта, 2017 15
На «Волгограднефтемаше» успешно проведена операция по термообработке горячего сепаратора высокого давления для возводимой на Орском нефтеперерабатывающем заводе установки гидрокрекинга с секцией производства водорода. К концу марта этот 130-тонный аппарат c толщиной стенки 154 мм, выполненный из низколегированной теплоустойчивой стали с плакирующим нержавеющим слоем согласно требованиям международного стандарта ASME, будет готов к отгрузке.

Кроме того, в настоящее время на волгоградском предприятии ведутся работы по изготовлению холодного сепаратора высокого давления, который также будет эксплуатироваться на вышеуказанной установке.
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