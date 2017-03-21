«Волгограднефтемаш» производит оборудование для ПАО «Орскнефтеоргсинтез»

На «Волгограднефтемаше» успешно проведена операция по термообработке горячего сепаратора высокого давления для возводимой на Орском нефтеперерабатывающем заводе установки гидрокрекинга с секцией производства водорода. К концу марта этот 130-тонный аппарат c толщиной стенки 154 мм, выполненный из низколегированной теплоустойчивой стали с плакирующим нержавеющим слоем согласно требованиям международного стандарта ASME, будет готов к отгрузке.



Кроме того, в настоящее время на волгоградском предприятии ведутся работы по изготовлению холодного сепаратора высокого давления, который также будет эксплуатироваться на вышеуказанной установке.