«Белэнергомаш» отгрузил детали трубопроводов для «Силы Сибири»

Компанией осуществлена отгрузка деталей трубопроводов для Чаяндинского месторождения – одного из крупнейших нефтегазоконденсатных месторождений на Востоке России, служащего ресурсной базой магистрального газопровода «Сила Сибири». В объем поставки вошли отводы, днища, переходы, тройники с наружным антикоррозионным покрытием. Продукция была поставлена по договорам, заключенным с АО «СтройТрансНефтеГаз», которое занимается обустройством месторождения.



По материалам портала Advis