Управляющий директор ВМЗ стал «Коммерсантом года»

Управляющему директору Выксунского металлургического завода (АО «ВМЗ», входит в состав АО «ОМК») Александру Барыкову вручили региональную премию «Коммерсантъ года», учрежденную приволжской редакцией издательского дома «Коммерсантъ». Руководитель предприятия отмечен в номинации «За перспективу» за начало строительства нового высокотехнологичного центра ВМЗ по производству и отделке труб в 2016 году.



Церемония награждения лауреатов премии прошла в Нижнем Новгороде с участием губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева, членов правительства и представителей делового сообщества региона. Номинантов на получение награды определяет независимая редакция газеты «Коммерсантъ» в Приволжском федеральном округе с участием ведущих аналитических агентств и отраслевых экспертов. В выборе победителей участвуют и читатели газеты. Среди критериев



оценки претендентов вклад в развитие бизнеса в регионе, новаторские решения в разных секторах рынка, инновационные подходы и технологии. В этом году лауреатов из числа 15 предпринимателей и менеджеров выбирали в пяти основных номинациях – «Коммерсантъ года», «За рациональные инвестиции», «Человек с твердым знаком», «За перспективу» и «За постояльство в бизнесе». Кроме того, на сайте издания можно было проголосовать за кандидатов на победу в специальной номинации «Выбор зала». В ходе церемонии управляющий директор АО «ВМЗ» Александр Барыков отметил: «Благодарю редакцию издательского дома «Коммерсантъ» за эту награду. Мы находимся в начале действительно масштабного и значимого для ВМЗ, Выксы и всей Нижегородской области проекта. Уверен, ход его реализации найдет отражение на страницах главного делового издания нашего региона».



По материалам пресс-службы ОМК