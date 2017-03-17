«Данфосс» готовится к выставке «Энергетика. Ресурсосбережение»

В выставочном центре «Казанская ярмарка» 14-16 марта 2017 г. состоятся 18-я международная специализированная выставка «Энергетика. Ресурсосбережение» и 17-й международный симпозиум «Энергоресурсоэффективность и энергосбережение». Свои новейшие достижения представят более 140 ведущих российских и зарубежных компаний, в числе которых – «Данфосс».



В экспозиции компании будут представлены энергоэффективные решения для создания закрытых систем горячего водоснабжения. Технологии «Данфосс» будут демонстрироваться во втором павильоне, стенд номер 2.207. Основная идея экспозиции – показать эффективные решения по переходу от открытых к закрытым системам ГВС. Среди экспонатов теплообменники и оборудование для приготовления и регулирования параметров горячего водоснабжения в индивидуальных тепловых пунктах. Так, на стенде будут представлены образцы теплообменных аппаратов из продуктовой линейки «Данфосс-Ридан». Особенности инновационной технологии MicroPlate наглядно показывает макет, выполненный из оргстекла.



Представление о принципах работы регулирующей и запорной арматуры дают специальные выставочные образцы, изготовленные в разрезе. Среди них проходной клапан VFM2 с управляющим электроприводом типа AME 655 и трехходовой VF3 с приводом AME 435. Регуляторы автоматизируют управление расходом теплоносителя, они разработаны специально для длительного функционирования в системах централизованного теплоснабжения. Большое значение для поддержания заданной температуры в системе ГВС имеет регулятор AFP/VFG2, который включается автоматически при изменении расчетного перепада давлений. В качестве элементов перекрытия выступают шаровые краны производства «Данфосс»: на стенде представлены образцы бюджетного JIP Standard и JIP Premium.



Эффективную работу насосного оборудования и снижение энергопотребления обеспечивает применение частотного регулирования. Посетители выставки смогут познакомиться с различными типами преобразователей частоты VLT и VACON из продуктовой линейки подразделения Danfoss Drives.



Также в рамках мероприятия будут подведены итоги конкурса «Энергоэффективное оборудование и технологии». Компания «Данфосс» представила на суд жюри одну из востребованных разработок – клапан регулирующий комбинированный седельный проходной с автоматическим ограничением расхода AVQM. Его особенность в том, что одновременно осуществляется контроль температуры и автоматическая балансировка. В одном моноблоке совмещено сразу три устройства: ограничитель расхода, регулятор перепада давлений и регулирующий клапан. Применение клапана AVQM



удобно при проектировании и эксплуатации, он обеспечивает экономное использование тепловой энергии и высокий уровень комфорта для потребителей.



По материалам пресс-службы «Данфосс»