«Газпром» объявил конкурс для выпускников профильных для компании направлений, победители которого получат работу в холдинге

ООО «Газпром добыча Ямбург», ООО «Газпром добыча Уренгой», ООО «Газпром добыча Надым», ООО «Газпром переработка», ОАО «Севернефтегазпром», совместно проводят XVII Открытый конкурс молодых специалистов, выпускников высших и средних профессиональных учебных заведений на право трудоустройства в дочерние общества ПАО «Газпром». Место проведения конкурса — г. Новый Уренгой



К участию в конкурсе приглашаются выпускники высших или средних профессиональных учебных заведений, а также учащиеся последних курсов учебных заведений по профильным для дочерних Обществ специальностям:



1. Геология, разведка и разработка полезных ископаемых: разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений; геология нефти и газа; проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ; машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов; оборудование нефтегазопереработки.



2. Химическая технология и биотехнология: химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов; машины и аппараты химических производств.



3. Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника: электроснабжение; электрические станции;



4. электроэнергетические системы и сети; электротехника, электромеханика и электротехнологии; электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов; промышленная теплоэнергетика; двигатели внутреннего сгорания.



5. Автоматика и управление: автоматизация технологических процессов и производств.



6. Приборостроение и оптотехника: метрология и метрологическое обеспечение; метрология, стандартизация и сертификация.



7. Металлургия, машиностроение и материалообработка: технологические машины и оборудование; технология машиностроения; металлообрабатывающие станки и комплексы; технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств; оборудование и технология сварочного производства.



8. Архитектура и строительство: водоснабжение и водоотведение.



9. Транспортные средства: автомобили и автомобильное хозяйство; сервис транспортных и технологических машин и оборудования; организация перевозок и управление на транспорте.



10. Информатика и вычислительная техника: информационные системы; информатика и вычислительная темника.



11. Экономика и управление: экономика труда; экономика и управление на предприятии.



Участники допускаются к конкурсу при выполнении следующих условий: очная форма обучения; дата окончания учебного заведения 2016–2017 гг.; средний балл по диплому не ниже 4-х.



Документы для участия в конкурсе принимаются с момента опубликования объявления в СМИ до 31 марта 2017 года включительно в запечатанном конверте с пометкой «Открытый конкурс



молодых специалистов» по адресу: 629300, г. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, д. 9, ООО «Газпром добыча Ямбург», Управление кадров и социального развития.



Открытый конкурс проводится в три этапа. Первый отборочный этап конкурса заключается в анализе документов, предоставленных участниками, и отборе тех молодых специалистов, которые завершили или заканчивают обучение по указанным выше специальностям. Для участия в первом отборочном этапе требуется направить по указанному выше адресу следующие документы: копию паспорта; копию диплома; копию приложения к диплому; заверенную выписку из зачетной книжки (для студентов последнего курса); копии свидетельств, удостоверений по рабочим профессиям; копию трудовой книжки (при наличии); копию документа воинского учета; резюме (с указанием контактных телефонов). При оценке кандидатов учитываются научные публикации в СМИ, дипломы и грамоты лауреатов и участников научно-практических конференций. Победителям первого этапа будут направлены приглашения для участия в следующем этапе конкурса.



Второй этап состоится 15 апреля 2017 года в г. Новый Уренгой, где участникам будут предложены конкурсные задания. Кандидаты, прошедшие второй отборочный этап, будут приглашены на третий заключительный этап конкурса.



Третий этап будет проходить 17–19 апреля 2017 года посредством проведения отборочного собеседования с экспертами: ведущими специалистами и руководителями структурных подразделений дочерних Обществ.



Победителям заключительного этапа руководителями дочерних Обществ будут вручены именные сертификаты, гарантирующие трудоустройство на вакантные места стартовых позиций (рабочие профессии 4-х разрядов и должности инженеров, специалистов без категории) для работы традиционным или вахтовым методами работы.



За дополнительной информацией Вы можете обращаться по телефонам УКиСР ООО «Газпром добыча Ямбург»: 8(3494)963–738.



По материалам пресс-службы ООО «Газпром добыча Ямбург»