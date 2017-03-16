Шкафы управления АДЛ «Грантор» одобрены Российским морским регистром судоходства

В марте 2017 компания АДЛ года успешно завершила процедуру утверждения технической документации и освидетельствования изделий в соответствии с правилами и нормами Российского морского регистра судоходства. В результате было выдано Свидетельство по форме 6.5.30 на взрывозащищенные шкафы управления и соединительные коробки «Грантор» типа АЭП40, предназначенные для автоматического управления насосами со стандартными асинхронными двигателями переменного тока с короткозамкнутым ротором.



Полученное свидетельство Российского морского регистра судоходства позволило осуществить поставку шкафов управления «Грантор» для морской нефтяной платформы ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» (месторождение им. Ю. Корчагина) и еще раз подтвердило высокое качество, надежность и широкую область применения данного оборудования.



По материалам пресс-службы АДЛ