Инновационные многоходовые клапаны для нефтяной отрасли от Группы SchuF будут продемонстрированы на выставке «Нефтегаз-2017»

Уже более 100 лет Группа SchuF, основанная в 1911 году в Германии, разрабатывает и производит промышленные клапаны, которые идеально подходят для эксплуатации в сложных условиях в нефтегазодобывающей, нефтеперерабатывающей и нефтехимической сферах. Одним из последних изобретений компании стал многопоточный переключающий клапан SchuF (MSV).



Как отмечают в компании, MSV, по существу, является трубным коллектором с внутренней трубкой селектора, который специально разработан для применения на месторождениях нефти для тестирования и анализа, когда нефть или газ из нескольких скважин объединяются в корпусе клапана. Такой клапан дает оператору возможность выбрать и протестировать одну линию потока, в то время как остальные линии потоков объединяются в едином технологическом выходе. Внутри



MSV выбранная линия потока подключается в тестовой трубе. Такое тестирование может быть сделано пошагово для каждого входящего потока.



На выставке «Нефтегаз-2017» специалисты SchuF ждут Вас на стенде №21A17 в павильоне №1, зал 2, чтобы предоставить любую дополнительную информацию о продукции.



По материалам организаторов выставки