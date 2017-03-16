«ПромАрм» поставит арматуру для Мурманской ТЭЦ

Компания «ПромАрм» объявлена победителем в тендере на поставку трубопроводной арматуры для нужд ПАО «Мурманская ТЭЦ». В заказ войдут стальные и чугунные задвижки, запорные клапаны и дисковые затворы общим количеством 156 штук.

Напомним, Мурманская ТЭЦ является крупнейшим поставщиком тепловой энергии в Мурманской области и обеспечивает теплоснабжение 75% потребителей города Мурманска. В 1966 году Мурманская ТЭЦ вошла в состав «Колэнерго», а в настоящее время является дочерним предприятием ПАО «ТГК-1».