Выставка «Нефтегаз-2017» начнет работу через 5 недель

Всего через 5 недель, 17 апреля 2017 года в ЦВК «Экспоцентр» откроется 17-я международная выставка «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» – «Нефтегаз-2017». В выставке участвуют лидеры топливно-энергетического комплекса страны. За последнее время состав участников выставки пополнили компании: «Газпром Бурение», TIKKURILA, «Сибирская машиностроительная компания», Cryo Star, «Таврида Электрик», «Гермет Урал», «Газпром Стройтэк Салават», «КАМКАБЕЛЬ», OPRA, «Томская электронная компания», «РУСЭЛПРОМ», ПКБА, «КЕДР», «УРАЛШИНА», ZIT, а также: Hebei Qin Han Electronic Technology Co, Tairiku Trading Co, Trade Service Group Limited, Wolong Electric Nanyang Explosion Protection Group Co, «Антей-Мск», «Вальтер Тосто Рус», «Газмашпроект», НПО «Гакс-Армсервис», «Комбит Про», МАОК, ПКФ МКС, «Нефтегазкомплекс-ЭХЗ», НПП ТЭК, НТЭ, «Ольдам», «Оптима», РТГ, «Рунак», «Сибирь-мехатроника», «Технопром», «Трастин Рус», «Труторк Рус», «Турбулентность-Дон», «Тюбинг» «Технолоджи», «Уником-Сервис», «Центр-Трейд», «ЦУТ-Сервис», ЭКФ «Электротехника», «Эмис», ПКК «Энергомаш», «Энергофинстрой». Всего на данный момент участие в выставке подтвердили 400 компаний. С предварительным списком вы можете ознакомиться на сайте выставки.



«Нефтегаз» – крупнейшая выставка российского ТЭК. Это:



• 58 704 кв. м. выставочной площади;



• 662 участника выставки из 29 стран;



• 20 730 посетителей выставки;



• 1 500 делегатов Национального нефтегазового форума;



• 17 пленарных сессий с участием представителей Правительства РФ, министерств и ведомств, российских и зарубежных компаний ТЭК, отраслевых ассоциаций и научных сообществ;



• 100 спикеров;



• 350 представителей ведущих средств массовой информации.



По материалам организаторов выставки