В Кластере водоснабжения и водоотведения СПБ прошёл День открытых дверей

В понедельник, 13 марта 2017 года, в Кластере водоснабжения и водоотведения Санкт-Петербурга состоялся День открытых дверей для членов Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты



(СПбТПП). В рамках этого дня члены Торгово-промышленной палаты посетили экспозицию Демонстрационно-выставочного центра (ДВЦ), который расположен на территории Северной станции аэрации ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».



Генеральный директор Управляющей компании Кластера Леонид Горелик и главный специалист по техническим разработкам Департамента технологического развития и охраны окружающей среды Водоканала Валерий Селицкий представили участникам мероприятия доклад о Кластере водоснабжения и водоотведения в Санкт-Петербурге, провели осмотр по площадкам выставки.



Напомним, демонстрационно-выставочный центр Водного кластера был открыт в ноябре 2015 года и представляет собой технологический сегмент Кластера. Также в Кластер входят промышленный сегмент (предприятия-производители) и образовательный сегмент (Водная академия). ДВЦ – это постоянно действующая экспозиция, на которой представлена продукция российских производителей, используемая в деятельности предприятий водопроводно-канализационного хозяйства. На стендах наглядно демонстрируется работа отечественного оборудования, действующие модели новых разработок. В центре представлены более ста компаний, продукция которых уже зарекомендовала себя на объектах ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». По данной продукции имеются результаты эксплуатации, а также получены результаты эффективности их работы. Также в Демонстрационно-выставочном центре есть закрытая и открытая площадки. На первой представлены материалы и оборудование; на второй – насосы, трубная продукция, строительная и промывочная техника, автотранспорт, мобильные лаборатории и диагностические комплексы. На экспозиции ДВЦ можно увидеть технологическое и метрологическое оборудование, композитные материалы, системы контроля и безопасности, запорно-регулирующую арматуру, установки бестраншейной прокладки труб, системы газоочистки, сооружения очистки поверхностного стока, комплектные насосные станции, колодцы, железобетонные изделия и другое оборудование отечественных производителей, использующееся в водной отрасли. Общая площадь Демонстрационно-выставочного центра составляет около 2,7 тыс. кв. м.



Президент СПбТПП Юрий Бурчаков поблагодарил Водоканал за представленную возможность познакомиться с инновационными отечественными разработками и их успешным применением на объектах предприятия. Он подчеркнул, что в ДВЦ наглядно видно, что отечественная промышленность – это промышленность высоких технологий.



По материалам пресс-службы ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»