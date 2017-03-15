ГЕАЗ станет участником «Нефтегазснаб-2017»

«Георгиевский Арматурный Завод» примет участие в двенадцатой ежегодной конференции «Снабжение в нефтегазовом комплексе» («Нефтегазснаб-2017»), которая состоится 16 марта 2017 г. в Москве. Напомним, участниками конференции являются руководители служб материально-технического обеспечения крупнейших компаний нефтегазового комплекса.



В рамках конференции состоятся следующие мероприятия:



· Закрытое совещание сотрудников служб МТО нефтегазовых компаний



· Круглый стол «Особенности транспортно-логистических услуг в нефтегазовом комплексе»



· Круглый стол «Информационное обеспечение и автоматизация процессов закупочной деятельности предприятий нефтегазового комплекса»



· Дискуссия: Взаимодействие снабженцев и технических служб в нефтегазовых компаниях при проведении закупок МТР



· Встреча компании «Сахалин Энерджи» с поставщиками и подрядчиками



Также по традиции на конференции будут обнародованы итоги ежегодного опроса нефтегазовых компаний за 2016 год и объявлены лучшие предприятия в следующих в номинациях: трубы, установки электроцентробежные насосные (УЭЦН), нефтепогружной кабель, фонтанная арматура, автоматизация процессов закупки, логистические услуг.



По материалам пресс-службы ГЕАЗ