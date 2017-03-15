«ТРУБОДЕТАЛЬ» улучшает производство с опорой на рацпредложения сотрудников

Завод «Трубодеталь» (входит в состав АО «ОМК») объявила об итогах рационализаторской деятельности за 2016 год. Так, на производстве реализованы 1,7 тыс. улучшений, предложенных сотрудниками, с суммарным экономическим эффектом более 14,6 млн рублей. При этом почти половина (42%) из них касаются совершенствования технологии производства. По отношению к количеству персонала количество улучшений сохранилось на уровне 2015 года, а экономический эффект вырос на 3,6 млн рублей. Более того, на 25% увеличилось количество заводчан, которые были задействованы в рационализаторской деятельности.



Как подчеркивают в компании, рационализаторство напрямую влияет на удобство рабочих мест и эффективность работы всех служб, улучшает процесс изготовления продукции. Если несколько лет назад предложения сотрудников чаще всего касались бытовых условий, то теперь намного больше выдвигается решений о совершенствовании технологии производства, что, в свою очередь, ведет к повышению качества продукции.



По материалам пресс-службы ОМК