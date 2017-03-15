«РОСГАЗ» рассказал о новинке, установленной на калининградских объектах

Этой новинкой ассортимента компании стал незамерзающий шток. Как отмечают в «РОСГАЗЕ», зимой нагрузка на трубопроводы возрастает в несколько раз – в первую очередь это касается обслуживания задвижек, установленных под землей без обустройства колодца. Между задвижкой и штоком возникает зазор, который быстро забивается грязью и водой. При минусовых температурах вода замерзает, блокируя вращение штока, и управлять арматурой становится невозможно. В случае аварии неуправляемая задвижка становится огромной проблемой, приходится откапывать конструкцию до самого соединения со штоком. Затраты времени и сил будут очень велики, не говоря уже о нанесенном ущербе.



Компания «РОСГАЗ» занялась решением данной проблемы и разработала уникальный незамерзающий телескопический шток, который не требует установки колодца. Специальная система гидроизоляции позволяет управлять задвижками даже в самых суровых условиях. Главными преимуществами новейших телескопических штоков являются следующие технические характеристики:



* Регулируемая длина штока позволяет корректировать размер изделия в зависимости от особенностей конкретного места установки.



* Высокая износостойкость.



* Полная герметичность мест крепления и всех движущихся частей, в том числе верхнего шпинделя.



* Увеличенный срок службы арматуры в целом за счет защиты от наведения блуждающих токов на шпиндель задвижки.



* Особая конструкция незамерзающих телескопических штоков обеспечивает полную безопасность эксплуатации в условиях повышенной влажности и низких температур.



Использование незамерзающих штоков актуально в первую очередь для северных регионов страны, где остро стоит проблема промерзания грунта. Первыми в работе новые штоки опробовали эксплуатационные службы Ленинградской области. Специалисты уверены, что использование технологий, повышающих прочность арматуры на этапе установки, позволит значительно сэкономить на ремонте и обслуживании трубопроводов.



Более того, компания «РОСГАЗ» намерена и в дальнейшем совершенствовать и улучшать основные узлы системы газоснабжения населенных пунктов. Среди достижений последних лет особым успехом пользуется система дистанционного управления запорной арматурой подземных трубопроводов, работающая автономно даже при отсутствии электричества. В ближайшее время специалисты компании представят новую разработку, направленную на улучшение качества обслуживания газовых коммуникаций.



По материалам пресс-службы компании «РОСГАЗ»