Участники деловой программы выставки «Нефтегаз-2017» и ННФ обсудят актуальные вопросы развития отрасли

По словам организаторов, в настоящее время идет активное формирование деловой программы международной выставки «Нефтегаз-2017» и Национального нефтегазового форума-2017, которые пройдут в ЦВК «Экспоцентр» 17–20 апреля.



Отмечается, что программа мероприятий в связи с обострившейся конкуренцией технологий в борьбе за рынки и ресурсы включает в себя дискуссии в формате технологических конференций и круглых столов, формируя огромный список актуальных вопросов сегодняшней повестки. Предложенные к обсуждению темы посвящены технологической оснащенности отраслевого машиностроительного комплекса, стратегии научно-технологического развития отрасли и мерам господдержки внедрения прорывных технологий, импортозамещению и локализации производств, экспортному потенциалу высокотехнологичной продукции российского машиностроительного сектора, созданию инжиниринговых центров, кластеров и технопарков и другим вопросам, имеющим важнейшее значение для отечественного ТЭК.



Повышенный интерес у специалистов вызывает, в частности, запланированная конференция «Технологическая оснащенность и инновационный потенциал нефтегазового комплекса России». Как отметил в приветственном послании участникам, гостям и организаторам ННФ и «Нефтегаз-2017» председатель Совета Союза нефтегазопромышленников России Юрий Шафраник, союз «рассматривает форум и выставку, как эффективный механизм взаимодействия Правительства РФ, профильных министерств, ведомств с представителями нефтегазовых компаний для обсуждения вызовов и проблем ТЭК». Он особо подчеркнул роль и вклад выставки «Нефтегаз» в создание современного отечественного ТЭК. «На протяжении многих лет она является ведущей комплексной отраслевой выставкой, способствуя определению стратегических ориентиров развития нефтяной и газовой промышленности России и предоставляя замечательную возможность познакомиться с новейшими технологиями и образцами оборудования от ведущих российских и международных производителей. На Национальном нефтегазовом форуме и других



мероприятиях деловой программы идет заинтересованный разговор о настоящем и будущем нефтегазовой отрасли», – говорится в приветствии.



По материалам организаторов выставки «Нефтегаз-2017»