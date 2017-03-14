Danfoss Group повысит эффективность гидравлической продукции

Как сообщают в компании, Danfoss Group завершила процесс покупки американской компании White Drive Products Inc. Объединение усилий инженеров и конструкторов, сочетание имеющихся ноу-хау позволят увеличить эффективность производства. Также планируется значительно расширить линейку продукции для машиностроения. «Интеграция данной компании укрепит наше положение на международном рынке, — отметил Доменико Траверсо, глава (президент) Danfoss Power Solutions. — White Drive Products широко известна благодаря отличному качеству продукции для гидравлических приводов. Она станет прекрасным дополнением к нашему подразделению по производству мобильной гидравлики».



Американское предприятие будет интегрировано в компанию Danfoss Power Solutions, которая является сильным игроком на рынке мобильного гидравлического оборудования для строительной, сельскохозяйственной и других отраслей промышленности. Danfoss имеет значительное присутствие на европейском рынке гидравлических моторов орбитального типа, в то время как компания White Drive Products добилась успехов на рынках Северной Америки и Китая. «Обе компании начали работать в области производства орбитальных гидравлических моторов в 1963 году. Совместная работа позволит нам увеличить мощности и объем инвестиций, что, в свою очередь, откроет возможности для усиления роста», — считает Холлис Уайт, основатель White Drive Products.



Компания Danfoss A/S будет информировать заказчиков, поставщиков и сотрудников о ходе интеграции.



По материалам пресс-службы «Данфосс»