Viega станет участником открывающейся сегодня выставки ISH 2017

Viega представит свои новинки на международной выставке ISH 2017, проходящей с 14 по 18 марта 2017 года во Франкфурте-на-Майне. В качестве одного из ведущих мировых поставщиков оборудования для инженерных систем зданий Viega продемонстрирует на выставке множество высокотехнологичных комплексных решений для профессионального монтажа и интерьерного дизайна.



Так, в категории систем для монтажа трубопроводов акцент экспозиции сделан на пресс-системе Megapress, позволяющей быстро и надежно соединять стандартные стальные трубы. Дополняющая модельный ряд новая арматура больших диаметров (2½, 3 и 4 дюйма) идеально подходит для использования в крупных проектах. Пресс-система Megapress, появившаяся на российском рынке в 2014 году, позволила легко и быстро соединять стальные трубы диаметром



от 3/8 до 2 дюймов. А теперь, с появлением Megapress XL для больших диаметров (2½, 3 и 4 дюйма), все преимущества новой технологии можно использовать при монтаже трубопроводов отопления, холодоснабжения и сжатого воздуха в крупных проектах.



Как сообщают в компании, технология холодной опрессовки экономически выгодна. Прежде всего, она сокращает сроки строительства объектов: в зависимости от диаметров труб, экономия рабочего времени по сравнению со сваркой достигает 80%. Не менее важна и безопасность: монтаж выполняется без огня и газовых баллонов. Для опрессовки новых фитингов Megapress XL (2½, 3 и 4 дюйма) Viega разработала и выпустила пресс-бустер — насадку, совместимую со всеми моделями пресс-инструментов Viega от «Type 2 Press machine» до «Pressgun 5». Благодаря пресс-бустеру, создающему огромное, но строго дозированное давление, время монтажа каждого фитинга Megapress XL измеряется секундами.



Более того, продолжая традицию высоких стандартов дизайна, Viega представляет на выставке новые серии сантехнического оборудования, удостоенные премии Design Plus от ISH. Эти и многие другие виды продукции, в том числе предназначенные для противопожарной защиты зданий и для сохранения качества питьевой воды, можно будет увидеть в павильоне 4.0 на стендах A44 / B44-46.



По материалам пресс-службы Viega