Ассоциация производителей оборудования «Новые технологии газовой отрасли» подготовила отчет о развитии ГПА и перспективах

Экспертами Ассоциации подготовлен третий выпуск аналитического отчета о перспективах развития рынка газоперекачивающих агрегатов. В данной части исследования представлена информация о мировых запасах и крупнейших месторождениях природного газа; международных газотранспортных системах и основных проектах в области добычи газа за рубежом.
Ознакомиться с содержанием третьего выпуска можно на сайте Ассоциации. Все части аналитического отчета будут доступны для просмотра и скачивания в разделе «Банк знаний».
По материалам пресс-службы Ассоциации
Ознакомиться с содержанием третьего выпуска можно на сайте Ассоциации. Все части аналитического отчета будут доступны для просмотра и скачивания в разделе «Банк знаний».
По материалам пресс-службы Ассоциации