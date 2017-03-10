AQUATHERM MOSCOW 2017: ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ

Организаторы Aquatherm Moscow 2017 поделились с нашей редакцией отзывами участников выставки. Приведем наиболее интересные из них:



* Илья Чаплинский, директор по маркетингу, ООО «Данфосс»: «Выставка Aquatherm, безусловно, является ключевой для отрасли теплоснабжения и водоснабжения, вентиляции и кондиционирования, на которой собирается весь цвет экспертного сообщества. Мы выбираем площадку выставки для поиска новых контактов и встреч с существующими партнёрами: проектными организациями, крупными застройщиками, производителями оборудования, которые используют наши компоненты в своём производстве»



* Евгений Костин, региональный менеджер по СФО, ООО «Навиен Рус»: «В этом году мы принимали участие в Aquatherm Moscow, делая ставку на развитие направления объектных поставок. Уже в первые два дня выставки нам удалось заключить нужные нам договоры, встретиться с большим пулом наших дистрибьюторов и достигнуть нужных соглашений. Для нас участие в Aquatherm – это всегда новый шаг в развитии нашей компании!»



* Андрей Румянцев, генеральный директор, «Комап РУС»: «Опираясь на опыт работы на рынке, мы сделали вывод, что Aquatherm Moscow – ключевая площадка для индустрии, и это единственная выставка в России, в которой мы принимаем участие. В этом году выставка была очень активной: выросло количество посетителей, изменился и качественный состав: сегодня мы видим больше проектировщиков и больше компаний, заинтересованных в качественной продукции по справедливой цене. Придётся потратить не один день, чтобы проанализировать полученные контакты и начать работу с новыми потенциальными партнёрами!»



* Владимир Котрелев, директор по продажам, ООО «КСБ»: «Aquatherm – важная и действительно эффективная имиджевая выставка, в которой мы участвуем исторически. Здесь мы показываем, что развиваемся, и знакомим с нашими новинками заказчиков, проектировщиков, партнёров из разных регионов России, которые собираются вместе на площадке этой выставки.»



* Мариса Зени, генеральный директор, Eurostandard SpA: «Мы принимаем участие в выставке на протяжении четырех лет. Год за годом мы наблюдаем качественный и количественный рост посетителей, равно как и повышение их заинтересованности в нашей продукции. Aquatherm – стратегически важная и ценная площадка для встреч с клиентами и поиска новых контактов. Мы с уверенностью можем оценить наше участие в выставке в 2017 году как успешное и многообещающее в плане развития нашего бизнеса на российском рынке. Мы обязательно примем участие в Aquatherm Moscow 2018!»

ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ТАКЖЕ ПОСМОТРЕТЬ ОБЗОР ВЫСТАВКИ ОТ ЖУРНАЛА ТПА.

По материалам организаторов выставки