ОРГАНИЗАТОРЫ AQUATHERM MOSCOW 2017 ПОДВЕЛИ ИТОГ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСТАВКИ

Деловая программа: тенденции и инновации для эффективности и развития индустрии



7–9 февраля в рамках выставки состоялись 6 деловых мероприятий, которые посетили 380 специалистов. В фокусе трехдневной программы выставки – разработки для повышения эффективности систем ОВК, изменения в законодательстве, направленные на совершенствование требований к строительным и инженерным проектам, а также технологии и оборудование для водной рекреации.



1) 7 февраля был официально представлен проект ТермоКонВент2017 – новый форум участников климатического рынка. Презентация послужила началом серии встреч профессионалов климатического рынка, которые в феврале стартовали в 5 городах России.



2) 8 февраля состоялось масштабное мероприятие – конференция «Энергоэффективность и безопасность систем теплоснабжения и водоснабжения» (при поддержке ИЦ «Аква-Терм»), программа которой включила 22 доклада с приоритетным вниманием к следующим темам:



* Современное оборудование для промышленных объектов: газовые и комбинированные горелки, системы дымоудаления, термомасляные технологии;



* Энергоэффективное оборудование для ЖКХ: конденсационные котлы, радиаторы, водяные конвекторы, многослойные трубы, водяные инфракрасные потолочные панели;



* Оборудование, работающие на альтернативных источников энергии и увеличение его рентабельности: тепловые насосы, использование низкопотенциального тепла грунта, атмосферного воздуха;



* Технологии для эффективного управления и контроля: системы поквартирного учета тепла, газоанализаторы дымовых газов, системы «умный дом»;



* Российские и международные стандарты качества и энергоэффективности оборудования для ОВК.



3) В рамках конференции «Перспективы развития строительной отрасли. Нормативная база. Инженерное оборудование. Эксплуатация» (при поддержке журнала «Сантехника» (НП «АВОК») были освещены основные тенденции и требования, влияющие на развитие бизнеса в секторе отопления, водоснабжения, вентиляции и кондиционирования в России:



* Состояние и перспективы строительной отрасли РФ в 2016–2017 гг.;



* Импортозамещение и производство в России: повышение эффективности управления российским предприятием и производственным процессом, перспективы развития;



* Актуальные требования в области ОВК и ВВ и оценка качества проектирования;



* Требования к инженерным системам высотных зданией;



* Строительный контроль при выполнении работ по монтажу;



* Требования энергосбережения при капитальном ремонте жилых зданий;



* Требования и нормы к совмещению в установках режимов водоснабжения и ВПВ;



* Виброизоляция инженерных коммуникаций;



* Новинки в системах канализации.



4) 9 февраля программа открылась специализированной конференцией «Экономическая эффективность и технические аспекты построения мощных каскадных схем на основе настенных котлов» (при поддержке журнала «С.О.К.»), участники которой узнали о преимуществах и возможностях создания каскадных систем с оборудованием ведущих производителей отопительных котлов: ACV, Bosch, De Dietrich, Navien, Vaillant, Viessmann и Wolf.



5) Ведущие немецкие производители представили технологии российским специалистам, заинтересованным в оснащении бытовых объектов энергоэффективным оборудованием для ОВК, в рамках симпозиума «Эффективные системы отопления и горячего водоснабжения в бытовом секторе с применением возобновляемых источников энергии» (при поддержке Федеральной промышленной ассоциации Германии по жилищным, энергетическим и экологическим технологиям, BDH).



6) Главными темами специализированной конференции «Бассейны сегодня» (при поддержке журнала «Банбас» и www.banbas.ru) стали текущее состояние и перспективы развития сектора бассейнов, итоги 2016 года, оборудование и технологии для бассейнов и очистки воды. В рамках конференции также были объявлены победители конкурса «Бассейн года 2016».

ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ТАКЖЕ ПОСМОТРЕТЬ ОБЗОР ВЫСТАВКИ ОТ ЖУРНАЛА ТПА

По материалам организаторов выставки