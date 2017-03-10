СП «ТЕРМОБРЕСТ» ПРИГЛАШАЕТ НА ВЫСТАВКУ И ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕМИНАР В БЕЛГОРОДЕ

СП «ТермоБрест» совместно с официальным дилером ООО «Ариадна» (г. Белгород) примет участие в выставке «Энергосбережение и электротехника. ЖКХ», которая состоится с 15 по 17 марта в выставочном комплексе «Белэкспоцентр» по адресу г. Белгород, ул. Победы, 147А. Пресс-службы компании приглашает всех желающих посетить стенд №20. В рамках выставки на стенде можно ознакомиться с образцами продукции, получить каталоги, задать интересующие вопросы техническим специалистам СП «ТермоБрест».



Более того, во время выставки также состоится технический семинар «Газовая арматура ТЕРМОБРЕСТ в системах отопления и газоснабжения», который пройдет в конференц-зале №1 16 марта, начало мероприятия – в 13.00. Специалисты организаций смогут наглядно ознакомиться с изделиями СП «ТермоБрест», получить техническую информацию и освоить методику подбора оборудования. Участие в семинаре бесплатное, необходимо лишь направить заявку на участие в свободной форме (с указанием наименования организации и ФИО участников) по электронной почте sproject@termobrest.ru либо по телефону/факсу +7 4722 40-20-34.



По материалам пресс-службы СП «ТермоБрест» ООО

