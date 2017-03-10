ГРУППА ЧТПЗ ПОЧТИ В ДВА РАЗА УВЕЛИЧИЛА ПРОИЗВОДСТВО ТРУБ НКТ

По сообщению пресс-службы, Группа ЧТПЗ увеличивает объем производства насосно-компрессорных труб (НКТ) с высаженными наружу концами с 18 до 35 тыс. тонн в год. Расширение мощностей стало возможным благодаря программе модернизации, проведенной в Финишном центре по производству труб нефтяного сортамента Первоуральского новотрубного завода.



Как сообщают на предприятии, в рамках модернизации на заводе были заменены комплектующие для трубонарезных станков, машин навертки муфт, установки для гидроиспытания труб, а также обновлено программное обеспечение оборудования.



Напомним, ПНТЗ производит НКТ с высаженными концами диаметрами 60, 73 и 89 мм и толщиной стенки от 5 до 8 мм из углеродистых, легированных и коррозионностойких марок стали. Продукция предназначена для добычи нефти и газа, нагнетания воды и сжатого воздуха, а также производства ремонтных работ на скважине. Прочность труб позволяет погружать их на глубину до 7 км, а также использовать для текущего и капитального ремонта скважин.



Основные потребители НКТ с высаженными наружу концами – компании Лукойл, Роснефть, Башнефть. По итогам 2016 года доля Группы ЧТПЗ на российском рынке насосно-компрессорных труб составила 34%.