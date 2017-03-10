МОСКОВСКИЙ ОФИС «БРОЕН» ИЗМЕНИЛ СИСТЕМУ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Компания «Броен» обеспечила офис системой 3-фазного резервного электропитания CyberPower STP. Так, 6 марта 2017 года пресс-служба компании CyberPower Systems Ink сообщила о запуске системы резервного электропитания STP20 в офисе компании «Броен».



Как сообщают в CyberPower Systems Ink, завод «Броен», производитель и поставщик запорной и регулирующей арматуры для систем тепло-, водоснабжения, газораспределения, кондиционирования и охлаждения, начал использовать трехфазное оборудование CyberPower для обеспечения бесперебойного питания сетевых компонентов, серверов и офисных ПК. В рамках проекта установлены трехфазные ИБП STP20 и дополнительное оборудование производства компании CyberPower Systems Ink.



По материалам портала Tadviser