ГК «ЭНЕРГО» ПРЕДСТАВИТ КОМПЕТЕНЦИИ НА ВЫСТАВКЕ «НЕФТЕГАЗ-2017»

Лучшие профессиональные кадры и компетенции в области кабелестроения, проектирования и промышленного строительства будут представлены Группой компаний «ЭНЕРГО» на выставке «Нефтегаз-2017» в павильоне №2, зал 2, на стенде №22А30. ГК «Энерго» создана ведущими специалистами и успешными управленцами промышленных предприятий Республики Башкортостан в 2004 г.



Вобрав в себя лучшие профессиональные кадры и компетенции в области кабелестроения, проектирования, промышленного строительства, электроэнергетики и нефтехимии,



профессиональный союз ученых, инженеров и менеджеров «ЭНЕРГО» сделал своей целью оснащение объектов промышленности принципиально новыми продуктами, отвечающими современным мировым требованиям к качеству, надежности и безопасности.



Сегодня ГК «ЭНЕРГО» – это один из признанных компаний-лидеров в области разработки, производства и поставок инновационной кабельно-проводниковой продукции специального назначения на территории Российской Федерации. В ее состав входит научно-технический центр, мощная производственная компания и дилерская сеть. Компания является разработчиком продуктов «Кабель ИнСил», «Кабель КуПе» и «Кабель МКПс».



По материалам организаторов выставки