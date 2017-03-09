ПРЕМЬЕРЫ СЕЗОНА, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА ВЫСТАВКЕ AQUATHERM MOSCOW 2017

Организаторы Aquatherm Moscow 2017 подвели окончательные итоги выставки и рассказали о премьерах сезона от известных производителей, которые пополнили разнообразие уже зарекомендовавшей себя на рынке продукции. Приведем наиболее интересные из новинок (с которыми, кстати говоря, вы можете познакомиться в обзоре выставки от журнала ТПА).
* Компания KSB представлила образцы насосов и установок российской сборки, а также развитие стратегии локализации производства, включающее строительство нового завода в России. В рамках демонстрации продуктов ESPA состоялась презентация новой линейки оборудования для бассейнов, а также инновационных решений для сфер энергоэффективности и энергоснабжения. С этими новинками вы можете познакомиться, посмотрев наше < a href="http://www.valverus.info/activity/7519-kompaniya-ksb-na-vystavke-aquatherm-moscow-2017.html">интервью с Игорем Березиным, начальником отдела продаж оборудования по Центральному региону компании «КСБ».
* Среди новинок для систем отопления и водоснабжения HONEYWELL были продемонстрированы экономичные решения для многозонных систем отопления, специализированные решения для тепловых пунктов с удалённым управлением. Кроме того, компания впервые на Aquatherm Moscow представила новые решения для комплексной автоматизации коттеджей и таунхаусов и бытовые очистители воздуха.
* В числе новинок в секторе труб, арматуры и фитингов – серия шаровых кранов с низким содержанием свинца от компании «ЭмВиАй Рус», автоматические балансировочные клапаны и гидравлические стрелки от бренда Comap, новая труба для высокотемпературного и центрального отопления от Wavin Ekoplastik, новые ультратонкие системы трубопроводов от KAN-therm, душевые металлические лотки и клавиши смыва от Viega и многое другое.
* На стенде Giacomini S.p.A. посетители смогли познакомиться с новыми инженерными решениями, специально разработанными для российского рынка: балансировочными клапанами, клапанами–регуляторами перепада давления, а также новым поколением распределительных коллекторных узлов для горизонтальных систем отопления. Впервые на российском рынке компанией были представлены мировые новинки Giacomini, позволяющие построить современную и эффективную систему «умного дома».
* Компания «Эго Инжиниринг», которая в этом году отмечает свое 20-летие и является многолетним участником выставки, представила новую линейку полиэтиленовых труб с кислородным барьером для систем питьевого и хозяйственного водоснабжения, комплектации теплого пола, систем теплых стен и потолков, трубы для организации низкотемпературного отопления в коттеджах, частных и многоквартирных домах, линии производства малошумной канализации, а также аксиальные фитинги, коллекторные блоки и автоматику. Подробнее об этом вы можете узнать из нашего интервью с директором компании по маркетингу Михаилом Бондаренко.
* Компания KSB представлила образцы насосов и установок российской сборки, а также развитие стратегии локализации производства, включающее строительство нового завода в России. В рамках демонстрации продуктов ESPA состоялась презентация новой линейки оборудования для бассейнов, а также инновационных решений для сфер энергоэффективности и энергоснабжения. С этими новинками вы можете познакомиться, посмотрев наше < a href="http://www.valverus.info/activity/7519-kompaniya-ksb-na-vystavke-aquatherm-moscow-2017.html">интервью с Игорем Березиным, начальником отдела продаж оборудования по Центральному региону компании «КСБ».
* Среди новинок для систем отопления и водоснабжения HONEYWELL были продемонстрированы экономичные решения для многозонных систем отопления, специализированные решения для тепловых пунктов с удалённым управлением. Кроме того, компания впервые на Aquatherm Moscow представила новые решения для комплексной автоматизации коттеджей и таунхаусов и бытовые очистители воздуха.
* В числе новинок в секторе труб, арматуры и фитингов – серия шаровых кранов с низким содержанием свинца от компании «ЭмВиАй Рус», автоматические балансировочные клапаны и гидравлические стрелки от бренда Comap, новая труба для высокотемпературного и центрального отопления от Wavin Ekoplastik, новые ультратонкие системы трубопроводов от KAN-therm, душевые металлические лотки и клавиши смыва от Viega и многое другое.
* На стенде Giacomini S.p.A. посетители смогли познакомиться с новыми инженерными решениями, специально разработанными для российского рынка: балансировочными клапанами, клапанами–регуляторами перепада давления, а также новым поколением распределительных коллекторных узлов для горизонтальных систем отопления. Впервые на российском рынке компанией были представлены мировые новинки Giacomini, позволяющие построить современную и эффективную систему «умного дома».
* Компания «Эго Инжиниринг», которая в этом году отмечает свое 20-летие и является многолетним участником выставки, представила новую линейку полиэтиленовых труб с кислородным барьером для систем питьевого и хозяйственного водоснабжения, комплектации теплого пола, систем теплых стен и потолков, трубы для организации низкотемпературного отопления в коттеджах, частных и многоквартирных домах, линии производства малошумной канализации, а также аксиальные фитинги, коллекторные блоки и автоматику. Подробнее об этом вы можете узнать из нашего интервью с директором компании по маркетингу Михаилом Бондаренко.
ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ТАКЖЕ ПОСМОТРЕТЬ ОБЗОР ВЫСТАВКИ ОТ ЖУРНАЛА ТПА.