5 ФАКТОВ ОТ ОРГАНИЗАТОРОВ ВЫСТАВКИ AQUATHERM MOSCOW 2017

7–10 февраля 2017 в Москве состоялась крупнейшая в России, странах СНГ и Восточной Европы специализированная выставка бытового и промышленного оборудования для отопления, водоснабжения, бассейнов и бань. Специально для вас журнал ТПА обобщил основные факты об Aquatherm Moscow 2017.
ФАКТ #1
В 2017 году в выставке приняла участие 731 компания, включая крупнейших и надёжно зарекомендовавших себя поставщиков оборудования: Baxi, Bugatti, Caleo, Chemoform, Comisa, Danfoss, De Dietrich, Dizayn, Espa, Fondital, FV-Plast, General Fittings, Giacomini Spa, Grando, Heisskraft, Herz Armaturen, Honeywell, Judo, Kalde, Kiturami, KSB, Navien, Ospa, Oventrop, Pahlen, Polykraft, Reflex, Rems Werk, Rinnai, ROLS ISOMARKET, Rothenberger, Sit, Valtec, Vernet, Vesbo, Viega, Unipump, WAVIN Ekoplastik, Wirbel, Xylem, Zodiac, ZOTA, Авангард, Акваполис, Альтерпласт, ВИРКЭН-Рус, Дюйм, Интерма, Кельвион Машимпекс, К-Флекс, Литокол, Майбес Рус, Маркопул, Московская Тепловая Компания, ОНЛИ, Группа Полимертепло, Поликарп, Рифар, Русклимат, Сантим, Сан-Хаус, СФА Рус, ТВЭЛ, Терем, Tопол-Эко, ЭВАН, Эго Инжиниринг и многие другие. Общая площадь выставки составила 35 000 кв. м.
ФАКТ #2
Aquatherm Moscow 2017 посетило рекордное за всю историю выставки количество специалистов – 28 308 (на 7% больше, чем в 2016). Примечательно, улучшился качественный состав аудитории, что свидетельствует о высокой активности рынка. Профессиональная аудитория выставки – это представители компаний, занимающихся оптовой и розничной торговлей (46%), проектированием и монтажом инженерных систем (29%), производством оборудования (10%), строительством, управлением и эксплуатацией объектов недвижимости (8%), другие (7%), из 79 регионов России и 42 стран мира.
ФАКТ #3
Специалисты, работающие на рынках России и СНГ, традиционно получили возможность ознакомиться с мировыми технологиями в оборудовании для ОВК – в этом году экспоненты выставки представили 30 стран: Австрия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Великобритания, Венгрия, Германия, Израиль, Индия, Иран, Испания, Италия, Казахстан, Китай, Республика Корея, Нидерланды, Объединенные Арабские Эмираты, Польша, Россия, Саудовская Аравия, Сербия, Словакия, Словения, Соединенные Штаты Америки, Тайвань, Турция, Узбекистан, Украина, Франция и Чешская республика. 5 национальных экспозиций Германии, Испании, Италии, Китая и Турции были представлены на выставке при государственной поддержке этих стран.
ФАКТ #4
В экспозиции раздела «World of Water & Spa», единственной в России специализированной B2B площадки оборудования для бассейнов и бань, была представлена продукция 42 производителей и поставщиков из Великобритании, Германии, Китая, России, США, Турции, Украины и Чехии.
ФАКТ #5
Aquatherm Moscow открывает новые имена: в 2017 году в выставке впервые приняли участие 198 компаний. Свыше 70 новичков пополнили экспозицию решениями для отопления, водоснабжения и инженерных систем, 30 компаний расширили ассортимент раздела оборудования для бассейнов и бань, более 40 новых участников представили КИП и системы автоматизации. ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ТАКЖЕ ПОСМОТРЕТЬ ОБЗОР ВЫСТАВКИ ОТ ЖУРНАЛА ТПА.
По материалам организаторов выставки
ФАКТ #1
В 2017 году в выставке приняла участие 731 компания, включая крупнейших и надёжно зарекомендовавших себя поставщиков оборудования: Baxi, Bugatti, Caleo, Chemoform, Comisa, Danfoss, De Dietrich, Dizayn, Espa, Fondital, FV-Plast, General Fittings, Giacomini Spa, Grando, Heisskraft, Herz Armaturen, Honeywell, Judo, Kalde, Kiturami, KSB, Navien, Ospa, Oventrop, Pahlen, Polykraft, Reflex, Rems Werk, Rinnai, ROLS ISOMARKET, Rothenberger, Sit, Valtec, Vernet, Vesbo, Viega, Unipump, WAVIN Ekoplastik, Wirbel, Xylem, Zodiac, ZOTA, Авангард, Акваполис, Альтерпласт, ВИРКЭН-Рус, Дюйм, Интерма, Кельвион Машимпекс, К-Флекс, Литокол, Майбес Рус, Маркопул, Московская Тепловая Компания, ОНЛИ, Группа Полимертепло, Поликарп, Рифар, Русклимат, Сантим, Сан-Хаус, СФА Рус, ТВЭЛ, Терем, Tопол-Эко, ЭВАН, Эго Инжиниринг и многие другие. Общая площадь выставки составила 35 000 кв. м.
ФАКТ #2
Aquatherm Moscow 2017 посетило рекордное за всю историю выставки количество специалистов – 28 308 (на 7% больше, чем в 2016). Примечательно, улучшился качественный состав аудитории, что свидетельствует о высокой активности рынка. Профессиональная аудитория выставки – это представители компаний, занимающихся оптовой и розничной торговлей (46%), проектированием и монтажом инженерных систем (29%), производством оборудования (10%), строительством, управлением и эксплуатацией объектов недвижимости (8%), другие (7%), из 79 регионов России и 42 стран мира.
ФАКТ #3
Специалисты, работающие на рынках России и СНГ, традиционно получили возможность ознакомиться с мировыми технологиями в оборудовании для ОВК – в этом году экспоненты выставки представили 30 стран: Австрия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Великобритания, Венгрия, Германия, Израиль, Индия, Иран, Испания, Италия, Казахстан, Китай, Республика Корея, Нидерланды, Объединенные Арабские Эмираты, Польша, Россия, Саудовская Аравия, Сербия, Словакия, Словения, Соединенные Штаты Америки, Тайвань, Турция, Узбекистан, Украина, Франция и Чешская республика. 5 национальных экспозиций Германии, Испании, Италии, Китая и Турции были представлены на выставке при государственной поддержке этих стран.
ФАКТ #4
В экспозиции раздела «World of Water & Spa», единственной в России специализированной B2B площадки оборудования для бассейнов и бань, была представлена продукция 42 производителей и поставщиков из Великобритании, Германии, Китая, России, США, Турции, Украины и Чехии.
ФАКТ #5
Aquatherm Moscow открывает новые имена: в 2017 году в выставке впервые приняли участие 198 компаний. Свыше 70 новичков пополнили экспозицию решениями для отопления, водоснабжения и инженерных систем, 30 компаний расширили ассортимент раздела оборудования для бассейнов и бань, более 40 новых участников представили КИП и системы автоматизации. ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ТАКЖЕ ПОСМОТРЕТЬ ОБЗОР ВЫСТАВКИ ОТ ЖУРНАЛА ТПА.
По материалам организаторов выставки