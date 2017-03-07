«ЗапСибНефтеХим» заключил 42 договора с российскими поставщиками в феврале

В феврале 2017 года на «ЗапСибНефтехиме» совершено 42 сделки на поставку строительных материалов и электротехнической продукции с 26 российскими компаниями. Большая часть февральских сделок - на поставку продукции, предназначенной для открытых логистических площадок для хранения негабаритного оборудования и стройматериалов.



Так, ООО «СИБУР Геосинт» поставит для логистических площадок 91599 кв.м современной георешетки «Апролат» и геосинтетического материала «Канвалан», которые укладываются в основание асфальтированных площадок и сводят к минимуму вероятность образования колейности и ухабов. Тюменские предприятия ООО «КАТ ЛТД», ООО «Луис + Западная Сибирь», ООО «ТЭК», а также московская фирма ЗАО «ОВЛ-Энерго» обеспечат поставку порядка 300 штук электротехнической продукции. Екатеринбургская фирма ООО «Полипластик Урал» поставит для инженерных сетей логистических площадок 1099 метров высококачественной полиэтиленовой трубы.



Для сетей связи временного вахтового поселка строителей московская фирма ООО «Докаснаб» поставит пять источников бесперебойного питания, а московское предприятие ООО «СИ ТИ АЙ» изготовит 1852 единицы электротехнической продукции.



На временный контрольно-пропускной пункт с досмотровой площадкой логистической платформы фирма ООО «РСИ» поставит 3 шлагбаума. Московское предприятие ООО «ИМПЭКС Электро» обеспечит 11 километрами кабельной продукции внутриплощадочные сети электроснабжения товарно-сырьевого парка хранения широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ). Также, для временного электроснабжения парка ШФЛУ, тюменское предприятие ООО «ТЭК» и челябинская фирма ООО «Энергия Завод» изготовят шесть единиц электротехнической продукции.



На строительную площадку продолжается поставка железобетонных свай: челябинская фирма ОАО «ЧЗСМК» поставит 2593 сваи для возведения административного здания и межзаводской эстакады технологических трубопроводов. Для основной внутрицеховой эстакады технологических трубопроводов московское предприятие ООО «СК ТМК» также поставит 2024 тонны трубной продукции.



Помимо этого, по итогам договоров, заключенных в феврале, российские фирмы обеспечат стройплощадку шестью комплектами запорно-распределительной арматуры, арматурой для вентиляции, деталями трубопроводов, кабельной продукцией, и дизельными генераторами. Согласно условиям договоров, вся продукция будет поставлена на территорию строящегося комплекса до апреля текущего года.



По материалам АНГИ

