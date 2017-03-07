«Колледж будущего Татарстана» расширяет парк оборудования для учебного комплекса

Альметьевское предприятие группы компаний «Римера» оснастит промышленными станками и оргтехникой учебно-лабораторный комплекс, строящийся в рамках реализации проекта «Колледж будущего Татарстана». Так, предприятие направило более семи миллионов рублей на приобретение четырех токарно-винторезных станка повышенной точности. Оборудование приобретено для обучения студентов 1-2 курсов базовым навыкам металлобработки и развития у них компетенций, необходимых для работы на современном производстве.



Кроме того, «Алнасом» 3 млн рублей было направлено на закупку оргтехники для учебно-лабораторного комплекса. 50 современных компьютеров и ноутбуков будут установлены в лабораториях по мехатронике, по обработке на токарных и фрезерных станках с ЧПУ и в IT-лаборатории. Также для учебных классов закуплены плоттер, принтеры, проекторы и магнитно-маркерные интерактивные доски.



Исполнительный директор завода «Алнас» Сергей Шунин отмечает: «В настоящее время мы продолжаем работу по созданию в «Колледже будущего Татарстана» лучших условий для проведения дуального обучения, направленного на максимальное освоение студентами практических навыков. Строительство учебно-лабораторного комплекса, открытие которого запланировано на август этого года, и оснащение его площадей современным оборудованием направлено на решение этой задачи».



Напомним, Министерство образования и науки Республики Татарстан и группа компаний «Римера» заключили новое соглашение о взаимодействии в сфере подготовки кадров на 2017-2019 гг., согласно которому стороны продолжат поэтапную модернизацию образовательного проекта «Колледж будущего Татарстана». На реализацию мероприятий, предусмотренных соглашением, Министерство планирует направить более 130 млн рублей, ГК «Римера» – свыше 100 млн рублей.



Колледж будущего Татарстана» – образовательный проект, который реализуется Республикой Татарстан и Группой ЧТПЗ на основе государственно-частного партнерства с 2013 года. Проект нацелен на обеспечение завода «Алнас» и машиностроительных предприятий Татарстана профессиональными рабочими кадрами. Идея строительства уникального ресурсного центра на базе действующего завода была одобрена президентом РФ Владимиром Путиным. В качестве партнера проекта выступает ГБПОУ «Альметьевскийпрофессиональный колледж».



В «Колледже будущего Татарстана» действует немецкая система дуального образования: 40% учебного времени занимает теория, 60% - практика. В настоящее время здесь функционирует восемь современных лабораторий, оснащенных оборудованием ведущих мировых производителей. По окончании обучения каждый из студентов может полноценно работать на современных промышленных предприятиях по нескольким специальностям. Общая сумма инвестиции в проект составила свыше 200 млнруб, из них 120 млн руб. - вложения ГК «Римера». С 2015 года «Колледж будущего Татарстана» является площадкой для подготовки республиканской молодежи к чемпионатам по стандартам WorldSkills. В 2016 году проект получил статус республиканского центра компетенции по подготовке школьников к соревнованиям по стандартам JuniorSkills в компетенции «Мехатроника» и признан победителем номинации «Развитие государственно-частного партнерства в социальной сфере» всероссийского конкурса программ социального развития регионов.



По материалам пресс-службы ГК «Римера»