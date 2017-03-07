На площадке БАЗ прошло совещание с участием подрядчиков

В феврале 2017 года отдел по закупке работ и услуг Благовещенского арматурного завода входит в состав Объединенной металлургической компании) организовал и провел круглый стол с подрядными организациями предприятия. В мероприятии приняли участие порядка тридцати представителей существующих и потенциальных подрядных организаций и компаний-перевозчиков АО «БАЗ»: ООО «СК «МЕГАСТРОЙ», ООО ГК «МИРАН», ООО «Торгремстрой», ООО «Строительное управление №8», ООО «Медведь», АО «РЖД Логистика», ООО «Деловые линии», ООО «УралЛогистик» и многие другие.



В рамках круглого стола приглашенные представители дирекции по закупкам ОМК Наталья Макарова и Максим Никишин рассказали участникам об организации и проведении закупочных процедур. В частности, в ходе мероприятия участники обсудили имеющиеся технические, организационные вопросы. Начальник отдела безопасности труда и окружающей среды АО «БАЗ» Надежда Черемных изложила присутствующим требования в области промышленной безопасности на предприятии. Кроме того, для специалистов по логистике прошло обучение по работе в системе SAP SRM (Supplier Relationship Management — управление взаимоотношениями с поставщиками).



«Мы работаем в режиме постоянного диалога. Это укрепляет партнерские отношения, позволяет нам получить обратную связь и максимально полно донести свои требования подрядчикам при проведении закупочных процедур. Обучение, организованное для специалистов предприятия, поможет улучшить качество написания технических заданий, что в свою очередь позволит более эффективно проводить закупочные процедуры», – прокомментировал начальник отдела по закупкам работ и услуг АО «БАЗ» Егор Попович.



По материалам отдела по связям с общественностью АО «БАЗ»