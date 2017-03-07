В Пензе начинают прием заявок на конкурс «Техностарт»

Предприятия Пензенской области приглашаются принять участие в 5-м конкурсе инновационных проектов в сфере машиностроения «Техностарт». О начале приема документов сообщили в министерстве промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области.



Данный конкурс организован Группой ОМЗ (Объединенные машиностроительные заводы) и Фондом «Сколково». Стратегический партнер – АК «АЛРОСА». Проекты участников увидят члены экспертного совета, в числе которых представители компаний Газпром, Росатом, Ростехнологии, Газпром нефть, Татнефть, Новатэк, Лукойл Инжиниринг, Северсталь, Мечел, ОМК, Русал, Красцветмет, Иркут, НПО «Сатурн», Danieli, Борец, Алексинский химический комбинат, фонд «Энергия без границ» и многие другие. Заявки на участие принимаются до 7 апреля. Финал конкурса пройдет 25 мая в Сколково.



На конкурс принимаются проекты по тематикам:



* металлургическое оборудование;



* горно-шахтное оборудование и добыча полезных ископаемых (в т.ч. алмазов);



* тяжелое кузнечно-прессовое оборудование;



* криогенная техника, производство технических газов;



* оборудование для нефтепереработки, нефтегазохимического комплекса;



* трубопроводная арматура;



* производство будущего: новые станки, промышленная робототехника, аддитивные технологии и др.;



* промышленное ПО и интернет вещей;



* новые материалы для машиностроения;



* новые технологии металлообработки;



* очистка воды, водоснабжение, водоотведение; и др.



Проекты будут отбираться экспертным советом на основании присланных презентаций, следующим этапом будут оцениваться онлайн-выступления. С лучшими из них будут работать эксперты, сначала онлайн, а потом и на менторской сессии, которая пройдет 22 и 23 мая в Москве. На финале конкурса 25 мая проекты выступят перед представителями индустрии и крупнейшими венчурными фондами, будут определены победители. Команды получат денежные призы от Группы ОМЗ и АК «АЛРОСА».



Победители конкурса смогут получить доступ к инструментам поддержки (при условии получения статуса участника проекта «Сколково»), предоставляемым Фондом «Сколково», включающим в том числе грантовое финансирование исследований и разработок, менторскую поддержку, помощь в защите интеллектуальной собственности, привлечении инвестиций и коммерциализации результатов исследований и разработок.



По материалам организаторов

