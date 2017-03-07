Компания «СИНТЕК» представит измерительные преобразователи на выставке «Нефтегаз-2017»

На выставке «Нефтегаз-2017» на стенде ООО «Синтек», специализирующаяся на автоматизации технологических процессов в различных отраслях промышленности, в том числе на объектах трубопроводного транспорта нефти, нефтепродуктов, нефтяной и газовой промышленности, химических и других взрывопожароопасных и вредных производств и объектов, № 23В15 во 2



павильоне 3 зала будет представлена линейка измерительных преобразователей SCA, к серийному выпуску которых компания приступила не так давно. В настоящее время пройдена сертификация на взрывозащиту с получением сертификата соответствия, а также получено свидетельство об утверждении типа средств измерений. Также на данный момент ведутся процедуры по внесению измерительных преобразователей ООО «Синтек» в ТУ вендоров АК «Транснефть». Преобразователи отправлены в испытательный центр АСУТП АК «Транснефть» в г. Ухта.



По материалам организаторов выставки