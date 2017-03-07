В Салехарде пройдет «Ямал Нефтегаз»

Форум и выставка «Ямал Нефтегаз» (7-8 июня 2017 г., Салехард) ежегодно собирает более 250 руководителей компаний нефтегазового сектора для обсуждения роли нефтегазовой индустрии Ямала в российском и мировом энергетическом балансе. Это единственная в регионе конференция международного уровня, проходящая при поддержке Правительства ЯНАО и личном участии Губернатора Д. Кобылкина.



Основные направления работы «Ямал Нефтегаз 2017»:



· Стратегическая пленарная сессия: реализуемые проекты и ключевые направления развития нефтегазовой отрасли ЯНАО и прилегающих областей. Диалог операторов проектов и Правительства



· Развитие газопереработки и создание газохимических предприятий на территории ЯНАО. Какова роль ресурсов Ямала в развитии продуктовой цепочки?



· Мега-проекты: Ямал СПГ, Арктик СПГ 2, Мессояха и Новый порт. Задайте вопросы напрямую руководителям проектов!



· Реализация проектов СШХ и СМП. Особенности привлечения инвестиций, формирования грузопотоков, развития морских портов и ж/д подходов к ним



· Синергия проектов: развитие инфраструктуры для освоения углеводородных запасов и развития крупнотоннажных производств по переработке углеводородного сырья ЯНАО



· Автоматизация процессов, внедрение систем связи и контроля на Арктических проектах. Как создать надежную коммуникационную сеть на удаленных объектах?



Среди подтвержденных докладчиков и ВИП-гостей в 2017 году:



* Сергей Кочкуров, вице-президент, ЛУКОЙЛ, генеральный директор, ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь



* Денис Сугаипов, директор дирекции по крупным проектам, Газпром нефть, генеральный директор, Газпромнефть-Развитие



* Александр Слепцов, генеральный директор, РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ



* Алексей Овечкин, генеральный директор, Газпромнефть-Ямал



* Виктор Сорокин, генеральный директор, Мессояханефтегаз



* Геннадий Любин, генеральный директор, Газпром нефть шельф



* Сергей Меньшиков, генеральный директор, Газпром добыча Надым



* Олег Арно, генеральный директор, Газпром добыча Ямбург



* Сергей Васюнин, генеральный директор, НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ



* Вячеслав Рукша, генеральный директор, Атомфлот



Полный список докладчиков и подробную информацию о выставке можно найти на сайте выставки.



По материалам организаторов