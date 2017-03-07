BERTSCHenergy – австрийские котельные и энергетические технологии на выставке «Нефтегаз-2017»

Одним из участников выставки «Нефтегаз-2017» станет компания BERTSCHenergy, стенд которой будет расположен во 2м павильоне (зал 1, стенд C06). Как отмечают представители предприятия, в конкурентном мире котельных и энергетических технологий компания BERTSCHenergy нашла уникальный метод, подчеркивающий совершенство и обеспечивающий реальную добавленную стоимость заказчикам. Так, BERTSCHenergy является лидером в области проектирования и изготовления оборудования для систем утилизации тепла в технологических процессах и оборудования под высоким давлением для паровой конверсии, процессов Габера-Боша, Клауса, КФК (каталитического флюид-крекинга) и технологических процессов переработки нефти в целом. Еще одним преимуществом BERTSCHenergy является изготовление толстостенных сосудов (например, для природного газа).



Используя накопленный опыт и ноу-хау, компания способна обеспечить заказчику существенные преимущества как за счет высокого качества, так и в части затрат и стоимости, предоставляя комплексную услугу, включающую собственный инжиниринг и изготовление оборудования на собственных производственных мощностях. Специалисты компании подчеркивают, что BERTSCHenergy стремится к повышению компетенции/ответственности за счет соединения термомеханических расчетов в 3D-дизайне с широчайшими возможностями вертикально-интегрированного развития, проектирования и производства. «Оснащенные самым современным оборудованием для расчетов и обработки материалов (например, вальцовки стальных листов до 120 мм, обработки широкого диапазона материалов, в том числе покрытие и сварка специальных сплавов, а также сварки в отверстиях охладителей технологических газов) мы поставляем по всему миру продукты высочайшего качества, которые работают в среде с температурой до 1300 С° и давлениях до 350 бар», – подчеркивают в BERTSCHenergy.



По материалам организаторов