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ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» отгрузило оборудование для Усинского ГПЗ

03 марта, 2017 11
Компания «АБС ЗЭиМ Автоматизация» осуществила поставку оборудования для Усинского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) в рамках реализации проекта по техническому перевооружению ГКС «Кыртаель». Согласно контракту на объект отгружен блок-бокс со шкафом ввода и управления на базе контроллера DirectLOGIC 06, два частотных преобразователя 3 кВт и напряжением 380 В, а также автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора на базе ПТК «MasterSCADA». После завершения монтажа оборудования на объекте специалисты ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» выполнят пусконаладочные работы.

По материалам пресс-службы ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация»
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