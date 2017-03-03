ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» отгрузило оборудование для Усинского ГПЗ

Компания «АБС ЗЭиМ Автоматизация» осуществила поставку оборудования для Усинского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) в рамках реализации проекта по техническому перевооружению ГКС «Кыртаель». Согласно контракту на объект отгружен блок-бокс со шкафом ввода и управления на базе контроллера DirectLOGIC 06, два частотных преобразователя 3 кВт и напряжением 380 В, а также автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора на базе ПТК «MasterSCADA». После завершения монтажа оборудования на объекте специалисты ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» выполнят пусконаладочные работы.



По материалам пресс-службы ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация»