АО «Транснефть – Сибирь» реконструирует подводный переход через р. Тура

Урайское управление магистральных нефтепроводов АО «Транснефть – Сибирь» выполняет замену подводного перехода на основной нитке магистрального нефтепровода (МН) Сургут – Горький – Полоцк через р. Тура (ХМАО-Югра). Реконструкция проводится в соответствии с программой развития акционерного общества.



Работы по реконструкции участка нефтепровода начались в августе 2016 года. Общая протяженность заменяемого участка составляет 1,5 километра, длина дюкера – 256 метров. Прокладка трубы в русловой части реки выполнена методом протаскивания дюкера. Ширина реки в зоне проведения работ – 79,5 метра, глубина – 2,12 метра. В настоящее время дюкер испытан на прочность и герметичность, произведена его протяжка через русло реки. Также выполнена сварка трубы в нитку, ведется укладка изолированного трубопровода в траншею.



Новый участок будет подключен к системе нефтепровода Сургут – Горький – Полоцк после проведения гидравлических испытаний. Завершение всех работ, включая техническую и биологическую рекультивацию, планируется в сентябре 2017 года. Ввод объекта в эксплуатацию, согласно графику, – ноябрь 2017 года. В настоящее время транспортировка нефти по трубопроводу осуществляется в штатном режиме.



По материалам пресс-службы АО «Транснефть»