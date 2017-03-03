Завода ГОРЭЛТЕХ представит новинки оборудования и современные технологии на выставке «Нефтегаз-2017»

«Завод ГОРЭЛТЕХ» – крупнейший российский производитель современного взрывозащищенного оборудования с 24-летним опытом работы в этой сфере – примет участие в международной выставке «Нефтегаз-2017».



На выставке компания представит новинку – взрывозащищенный пост световой и звуковой сигнализации ПГСК03. Он предназначен для подачи звуковых или световых сигналов, отслеживания работы производственного оборудования и привлечения внимания в случае неполадок. Главное отличие нового оборудования от уже существующих постов сигнализации – совмещение световой и звуковой аппаратуры в компактном корпусе.



В сфере осветительного оборудования на стенде завода появится абсолютно новая линейка взрывозащищенных светильников СГУ01 и светильники СГЖ01 с увеличенной мощностью. Светильники СГУ01 были разработаны для того, чтобы заменить устаревшие модели осветительного оборудования. Новинка обладает меньшим весом, чем у своих предшественников, встроенным радиатором и минимальным сроком поставки.



Что касается светильников другой популярной серии – СГЖ01, то в данном оборудовании была увеличена мощность до 11 160 Лм (ранее максимальная мощность освещения достигала 7 440 Лм).



Появление новинок не обошло стороной и взрывозащищенные комплектующие. В 2017 г. ассортимент компании пополнился взрывозащищенным разъемом РГМЕ и вилкой ВГМЕ. Материал оборудования – полиэстер с армированным стекловолокном. Разъемы РГМЕ и вилки ВГМЕ предназначены для подключения мобильного оборудования: переносных светильников, измерительных приборов, аккумуляторных батарей, насосов, вентиляторов, генераторов и прочих нестационарных приборов.



В рамках «Нефтегаз-2017» завод ГОРЭЛТЕХ представит новейшую разработку в области проектирования взрывозащищенного оборудования – систему САПР «ГорэлтЕх». Система разработана для удобства создания чертежей взрывозащищенных клеммных коробок и постов управления. Спроектировать необходимое оборудование может любой – для работы с программой не требуется знания специальных навыков в области проектирования и глубоких знаний действующих стандартов взрывозащиты.



Все это лишь малая часть того, что Вы сможете увидеть на выставочном стенде компании. Специалисты завода ГОРЭЛТЕХ представят Вам самые популярные модели корпусов и клеммных коробок, шкафов и постов управления, оповещателей, IT-оборудования, обогревательного оборудования, вентиляторов и кабельной арматуры.