Участником выставки «Нефтегаз» станет также НПП «Герда»

Научно-производственное предприятие «Герда» работает на рынке с 1992 года как инжиниринговая компания. Кабельная система «Герда» обеспечивает своей продукцией основную потребность в электрических и оптических кабелях на объектах нефтегазового комплекса и в других отраслях. На выставке компания представит на своем стенде 22D55 следующую продукцию:
* кабель и комплектующие;
* оборудование пенного пожаротушения, пенообразователи;
* переносные уровнемеры и пробоотборники;
* сигнализаторы пожара и загазованности;
* дисковые межфланцевые уплотнения;
* уплотнители кольцевых пространств «ГЕРДА-ЗУКП»;
* электромобиль «ГЕРДАКАР»;
* оборудование для эстакад налива;
* быстровозводимые помещения;
* соединительные коробки (Ex).
По материалам пресс-службы организаторов выставки
* кабель и комплектующие;
* оборудование пенного пожаротушения, пенообразователи;
* переносные уровнемеры и пробоотборники;
* сигнализаторы пожара и загазованности;
* дисковые межфланцевые уплотнения;
* уплотнители кольцевых пространств «ГЕРДА-ЗУКП»;
* электромобиль «ГЕРДАКАР»;
* оборудование для эстакад налива;
* быстровозводимые помещения;
* соединительные коробки (Ex).
По материалам пресс-службы организаторов выставки