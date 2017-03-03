Участником выставки «Нефтегаз» станет также НПП «Герда»

Научно-производственное предприятие «Герда» работает на рынке с 1992 года как инжиниринговая компания. Кабельная система «Герда» обеспечивает своей продукцией основную потребность в электрических и оптических кабелях на объектах нефтегазового комплекса и в других отраслях. На выставке компания представит на своем стенде 22D55 следующую продукцию:



* кабель и комплектующие;



* оборудование пенного пожаротушения, пенообразователи;



* переносные уровнемеры и пробоотборники;



* сигнализаторы пожара и загазованности;



* дисковые межфланцевые уплотнения;



* уплотнители кольцевых пространств «ГЕРДА-ЗУКП»;



* электромобиль «ГЕРДАКАР»;



* оборудование для эстакад налива;



* быстровозводимые помещения;



* соединительные коробки (Ex).



По материалам пресс-службы организаторов выставки