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Участником выставки «Нефтегаз» станет также НПП «Герда»

03 марта, 2017 10
Научно-производственное предприятие «Герда» работает на рынке с 1992 года как инжиниринговая компания. Кабельная система «Герда» обеспечивает своей продукцией основную потребность в электрических и оптических кабелях на объектах нефтегазового комплекса и в других отраслях. На выставке компания представит на своем стенде 22D55 следующую продукцию:

* кабель и комплектующие;

* оборудование пенного пожаротушения, пенообразователи;

* переносные уровнемеры и пробоотборники;

* сигнализаторы пожара и загазованности;

* дисковые межфланцевые уплотнения;

* уплотнители кольцевых пространств «ГЕРДА-ЗУКП»;

* электромобиль «ГЕРДАКАР»;

* оборудование для эстакад налива;

* быстровозводимые помещения;

* соединительные коробки (Ex).

По материалам пресс-службы организаторов выставки
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