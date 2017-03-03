МК «Сплав» продолжает сотрудничать с БелАЭС

Корпорация «Сплав» подвела промежуточные итоги успешной работы по производству трубопроводной арматуры для первой строящейся в республике Беларусь атомной станции.



Так, по сообщению пресс-службы компании, в конце прошлого года изготовлена и отгружена последняя партия продукции, которая предназначена для монтажа в обвязку оборудования, поставляемого для первого энергоблока БелАЭС компанией «Силовые машины». Как отметила Юлия Пенязь, заместитель директора по продажам для АЭС Корпорации «Сплав», на данный момент часть арматуры, отправленной в Беларусь, уже прошла обязательный входной контроль непосредственно на станции и планируется к монтажу: №В процессе изготовления находится трубопроводная арматура, предназначенная для машинного зала 2-ого энергоблока Белорусской АЭС. Поэтому мы продолжаем активную работу по исполнению своих договорных обязательств. Поставка будет осуществлена в полном соответствии с графиком».



Работы по реализации нового и одного из самых стратегически важных проектов – строительству Белорусской АЭС – Корпорация начала в 2015, когда «Сплав» стал победителем в тендере на поставку порядка 150 единиц оборудования для первой строящейся в республике атомной станции. Таким образом, в течение 2015 и 2016 гг МК «Сплав» существенно увеличила свою долю участия в проекте: на сегодняшний день законтрактовано более 7,5 тыс. единиц трубопроводной арматуры для 1-ого и 2-ого энергоблоков БелАЭС.



По материалам пресс-службы МК «Сплав»