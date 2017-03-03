Производственную площадку завода «ТЯЖПРОМАРМАТУРА» посетит министр экономического развития РФ

Министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин 4 марта 2017 года приедет в Тульскую область. Как сообщает ИА ТСН24, в этот день он посетит завод «Тяжпромарматура» в Алексине.



ОАО «Тяжпромарматура» – одно из крупнейших и старейших предприятий российского машиностроения, которое производит широкую гамму арматуры для нефте- и газопроводов: шиберные и клиновые задвижки, шаровые краны, затворы обратные. Более половины от общего количества шаровых кранов, эксплуатируемых на объектах Единой системы газоснабжения России, произведено на АЗТПА. В 1997 году на заводе был изготовлен опытный образец шиберной задвижки для нефтепроводов на диаметр 350 мм, в 2006 году завод разработал и освоил производство уникальных шиберных задвижек для нефтепровода



«Восточная Сибирь – Тихий океан» DN до 1200 мм и PN до 15 МПа, с сейсмостойкостью до 10 баллов по шкале MSK. В октябре 2006 года за реализацию этого проекта ОАО «Тяжпромарматура» вручен «Арматурный Оскар». В 2008 году возобновлено производство высокотехнологичной трубопроводной арматуры для АЭС, также на предприятии приступили к разработке и освоению полной линейки обратных затворов для автоматического перекрытия трубопроводов с диаметром прохода от 300 до 1200 мм, рассчитанных на работу в диапазоне давлений от 2,5 до 12,5 МПа.



По материалам ИА ТСН24