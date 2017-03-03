В трубную отрасль РФ вложено более 20 млрд инвестиций

По данным Фонда развития трубной промышленности, инвестиции ведущих производителей РФ в модернизацию по итогам 2016 года превысили 21 млрд руб.



Так, Трубная металлургическая компания вложила более 10 млрд руб. в комплексную программу по повышению качества труб премиального сортамента и расширению мощностей. ТМК модернизировала и реконструировала линии финишной отделки труб для добычи углеводородов, внедрила современные средства неразрушающего контроля качества производимых труб, реконструировала линии по производству труб большого диаметра, добившись улучшения качества геометрии труб и нанесения покрытий. Объединенная металлургическая компания направила 6 млрд руб. на обеспечение импортозамещения продукции для сложных условий эксплуатации магистральных трубопроводов и месторождений. Среди инвестпроектов компании в 2016 году – строительство Уральского завода специального арматуростроения по производству импортозамещающих шаровых кранов для газовой отрасли, организация производств по нанесению антикоррозионных покрытий на ТБД, строительство мощностей по производству и отделке обсадных труб со стандартными и премиальными типами соединений, насосно-компрессорных труб, модернизация муфтонарезных и резьбонарезных мощностей, запуск новой линии по нанесению антикоррозионных покрытий на соединительные детали трубопроводов. Челябинский трубопрокатный завод инвестировал 5 млрд руб. в импортозамещение деталей для магистральных трубопроводов. ЧТПЗ в начале декабря совместно с госкорпорацией "Роснано" впервые в России запустил производство разрезных тройников с использованием нанотехнологий. Среди других инвестпроектов группы ЧТПЗ в 2016 году – модернизация трубоволочильного производства на Первоуральском новотрубном заводе. Всего в 2002-2016 годах в перевооружение производственных мощностей и развитие трубного производства в России инвестировано более 470 млрд руб. собственных и заемных средств, доля высокотехнологичной продукции в производстве российских трубных компаний превышает 60%.



По материалам портала «МинПром»